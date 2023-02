TheraVet : début de l'évaluation de Biocera-VET dans le traitement du kyste osseux chez le cheval

(Boursier.com) — La société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, TheraVet, annonce sa collaboration avec le Dr Ter Braake, spécialiste européen en chirurgie équine (Dierenkliniek Emmeloord, Pays-Bas), pour l'évaluation de son substitut osseux prêt à l'emploi, Biocera-VET comme nouvelle option thérapeutique des kystes osseux chez le cheval.

A ce jour, la gestion non-chirurgicale et chirurgicale des kystes osseux n'est pas entièrement satisfaisante pour permettre la récupération complète du cheval. C'est pourquoi les vétérinaires sont à la recherche de nouvelles approches arthroscopiques/mini-invasives, incluant l'utilisation de greffons comme les substituts osseux. Biocera-VET Ready-To-Use, un substitut osseux injectable, est un produit prometteur pour une telle approche chirurgicale. Grâce à ses propriétés uniques, il est facilement administré par une procédure mini-invasive (telle que l'arthroscopie), favorisant une récupération plus rapide. De plus, Biocera-VET, grâce à sa composition proche de la composition naturelle de l'os, stimule la croissance osseuse et est progressivement remplacé par du nouveau tissu osseux conduisant au traitement du kyste osseux et à la résolution de ses conséquences cliniques.

"Grâce à notre collaboration avec le Dr Ter Braake, un premier cas de kyste osseux a été traité avec succès", commente TheraVet.