TheraVet : de la Trésorerie jusqu'au deuxième trimestre 2024

(Boursier.com) — TheraVet disposait d'une Trésorerie de 3,50 ME au 30 juin 2022, conférant une visibilité financière jusqu'au deuxième trimestre 2024.

Au cours du premier semestre, TheraVet a généré un chiffre d'affaires de 42 753 EUR soit une augmentation de 30 405 EUR par rapport au 31 décembre 2021. Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2021, durant lequel la commercialisation du produit BIOCERA-VET avait démarré sur le marché belge uniquement, représentait alors un montant de 1 943 EUR.

Dans le courant du 2ème semestre 2021, les marchés français et néerlandais ont été addressés, permettant à Theravet d'atteindre un chiffre d'affaire de 12 348 EUR au 31 décembre 2021. A la fin du 2ème semestre 2022, le lancement de la commercialisation de la gamme BIOCERA-VET au Royaume-Uni, en Irlande et en Espagne a permis d'accroître significativement le chiffre d'affaires.

Le résultat net semestriel ressort à -1,18 ME, contre -0,77 ME un an plus tôt.