TheraVet : contrat d'animation

(Boursier.com) — TheraVet , société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce la mise en oeuvre d'un contrat d'animation de marché avec la Banque Rothschild Martin Maurel à Paris. Ce contrat d'animation de marché est mis en place pour favoriser la liquidité du marché et la régularité de cotation des actions du titre TheraVet ainsi que pour éviter des décalages de cours non justifiés, sans entraver le bon fonctionnement régulier du marché, et ce dans le respect des règles de marché d'Euronext.

Afin de faciliter la mise en oeuvre de ce contrat d'animation, un prêt de 10.000 actions TheraVet est concédé à titre gratuit à la Banque Rothschild par Monsieur Enrico Bastianelli. Une levée de l'indisponibilité statutaire sur ces actions a été accordée par Swiss Life Banque Privée en sa qualité de Listing Sponsor de l'IPO.

Ce contrat d'animation de marché est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 28 mars 2022.

Prochaine communiqué : Résultats Annuels 2021, le 6 avril 2022 avant ouverture du marché.