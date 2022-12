TheraVet : BIOCERA-VET nominé au Prix de l'Innovation Vétérinaire (AFVAC 2022)

(Boursier.com) — TheraVet , société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce aujourd'hui que BIOCERA-VET, son ciment osseux injectable, a été nominé au Prix de l'Innovation Vétérinaire (AFVAC, Marseille, France) et que, poursuivant sa stratégie commerciale, son équipe de direction a participé aux événements suivants :

-Vétérinexpo 2022

Les 26 & 27 novembre 2022 (Liège)

Plus grand salon vétérinaire de Wallonie, Vétérinexpo réunit depuis plus de 40 ans plusieurs dizaines de firmes et plusieurs milliers de visiteurs autour des dernières innovations en santé animale. Au travers de formations, conférences et animations, les professionnels du secteur peuvent y découvrir les dernières avancées de la médecine vétérinaire.

-AFVAC le Congrès 2022

Du 1er au 3 décembre 2022 (Marseille)

Le congrès national de l'Association Française des Vétérinaires pour Animaux de Compagnie (AFVAC) est le rendez-vous scientifique incontournable des vétérinaires pour animaux de compagnie, qui réunit chaque année plus de 2.500 vétérinaires.

Cette année, l'AFVAC organisait également la cinquième édition des Prix de l'Innovation Vétérinaire, avec pour objectif de mettre à l'honneur les entreprises innovantes dans le domaine de la santé et du bien-être des animaux de compagnie et de valoriser ces initiatives auprès des praticiens. BIOCERA-VET, le ciment osseux injectable de TheraVet, a ainsi fait partie des trois nominés par un jury composé de personnalités issues du monde vétérinaire pour le Prix de l'Innovation vétérinaire dans la catégorie Matériels et Dispositifs.