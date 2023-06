TheraVet : augmentation de 300% du nombre de centres participant au programme dédié à l'ostéosarcome depuis son lancement il y a 6 mois

(Boursier.com) — TheraVet , société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, a fait le point sur le programme dédié à l'ostéosarcome et à sa participation au congrès de l'ESVONC (Société Européenne d'Oncologie Vétérinaire).

Avec ~40 000 cas par an en Europe et aux États-Unis, l'ostéosarcome est une indication à forte valeur ajoutée. En effet, l'ostéosarcome est une maladie grave présentant un mauvais pronostic et affectant sévèrement la qualité de vie du patient du fait de douleurs intenses et d'une mobilité réduite. À ce jour, les seules options chirurgicales de contrôle local de la maladie sont (i) l'ablation du membre atteint (amputation) qui n'est pas réalisable chez tous les patients et qui peut être refusée par les propriétaires et (ii) l'ablation d'une partie du membre atteint pour épargner le membre (limb-sparing) en utilisant des procédures chirurgicales très invasives associées à un taux de complications élevé (jusqu'à 80%). Par conséquent, des solutions alternatives sont nécessaires pour répondre à ce besoin médical et surmonter les limitations associées à sa gestion chirurgicale actuelle.

Étant la seule solution mini-invasive de préservation du membre (cimentoplastie) disponible, BIOCERA-VET OSTEOSARCOMA RTU se positionne comme une alternative à l'amputation chez les chiens souffrant d'un ostéosarcome. Ses propriétés uniques (haute injectabilité, longue maniabilité et haute résistance mécanique) font de BIOCERA-VET OSTEOSARCOMA RTU le produit adapté à toutes les procédures d'administration intra-osseuse (telles que la cimentoplastie). Il peut également être combiné à toutes les options de prise en charge non chirurgicales déjà disponibles (telles que la chimiothérapie, la radiothérapie ou l'ablation par micro-ondes).

Afin de faire connaître cette alternative, le programme dédié à l'Ostéosarcome a été officiellement annoncé et lancé le 30 mars 2023 via la page web dédiée www.bonecancer.dog avec pour objectif d'une part de rassembler, autour de BIOCERA-VET OSTEOSARCOMA RTU et de la cimentoplastie, un réseau de leaders d'opinion et de cliniques utilisatrices et d'autre part d'informer les propriétaires d'animaux de compagnie sur la maladie et sur la cimentoplastie. Depuis le lancement du programme fin 2022, le nombre de centres participants a augmenté de 300% pour atteindre le nombre de 16 dans 7 pays, et depuis son lancement officiel il y a 2 mois, ce nombre a augmenté de 33%. Par ailleurs, le trafic web et le nombre d'internautes sur la page www.bonecancer.dog a été multiplié par 3 au cours du dernier mois, signe d'un réel intérêt et d'un besoin d'information pour les propriétaires.

Enfin, TheraVet a participé à l'ESVONC, la principale conférence européenne dédiée à l'oncologie vétérinaire, à Alicante (Espagne) du 25 au 27 mai. La présentation du poster de la Société sur l'utilisation d'une injection mini-invasive de substitut osseux au phosphate de calcium pour le traitement chirurgical conservateur de l'ostéosarcome appendiculaire a été bien accueillie par les oncologues présents et a suscité un grand intérêt. Au stand commercial de TheraVet, les objectifs de visites et de contacts ont été largement dépassés avec ~30 % du public de la conférence qui a visité le stand et échangé sur le produit et la cimentoplastie.