TheraVet annonce sa participation au congrès de l'ESVOT 2022

(Boursier.com) — TheraVet , société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce aujourd'hui sa participation au congrès annuel de la Société Européenne d'Orthopédie et de Traumatologie Vétérinaire (ESVOT) qui se tiendra du 21 au 24 septembre à l'Acropolis de Nice (France).

Avec près de 1.000 participants, cet événement est le plus grand congrès spécialisé en orthopédie et en traumatologie vétérinaires en Europe regroupant des intervenants internationaux de grande qualité et représente donc une vitrine de choix pour la Société. L'ESVOT est présidé par le Pr. Marc Balligand également Président du Conseil Scientifique Consultatif de TheraVet.