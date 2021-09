TheraVet annonce le lancement de l'étude clinique pivot multicentrique européenne évaluant VISCO-VET dans l'arthrose canine

(Boursier.com) — TheraVet , société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéo-articulaires des animaux de compagnie, annonce aujourd'hui le lancement de l'étude clinique pivot multicentrique européenne évaluant VISCO-VET dans l'arthrose canine.

VISCO-VET, le gel visco-régénérant de TheraVet, sera évalué dans une étude prospective, multicentrique, randomisée, en double aveugle et contrôlée chez des chiens de propriétaires. L'étude évaluera le potentiel d'une unique injection intra-articulaire de VISCO-VET dans le grasset (genou) ou le coude à améliorer la mobilité et à réduire la douleur des chiens atteints d'arthrose en comparaison d'un groupe témoin non traité. Les patients seront suivis pendant 3 mois.

Au total, 154 chiens de propriétaires seront recrutés dans les 20 centres de l'étude situés dans quatre pays : la France, les Pays-Bas, le Portugal et la Pologne. L'étude a déjà été autorisée en France et aux Pays-Bas, et la Société vient de démarrer l'initiation des sites de l'étude dans ces pays. L'autorisation dans les autres pays est attendue dans les prochaines semaines. Le traitement du premier patient est prévu en octobre 2021.

Une mise à jour sur le recrutement des patients sera communiquée au cours du deuxième trimestre 2022, suivie des résultats des analyses intermédiaires.

Enrico Bastianelli, Directeur Général de TheraVet, conclut : "Suite aux résultats d'efficacité et de sécurité positifs de l'étude de preuve de concept sur VISCO-VET, nous sommes impatients de démarrer le recrutement des patients dans cette étude pivot sur VISCO-VET."