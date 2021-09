TheraVet annonce des résultats de sécurité et d'efficacité positifs pour VISCO-VET dans l'arthrose canine

(Boursier.com) — TheraVet , société pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce aujourd'hui des résultats de sécurité et d'efficacité positifs de son étude clinique de preuve de concept évaluant VISCO-VET dans l'arthrose canine.

Une injection intra-articulaire unique de VISCO-VET entraîne :

-Une amélioration statistiquement significative de la mobilité du chien

-Une réduction statistiquement significative de la douleur liée à l'arthrose chez le chien

-Des effets durables (et qui augmentent avec le temps) jusqu'à 3 mois après l'injection

-Une bonne tolérance sans événements indésirables rapportés.

Pr. Marc Balligand, Investigateur principal de l'étude et Chef du département de chirurgie des animaux de compagnie de la clinique vétérinaire de l'Université de Liège (CVU, Belgique) déclare : "De nombreux patients ont incontestablement bénéficié de ce traitement pendant une période pouvant aller jusqu'à 3 mois, à la grande satisfaction de leurs maîtres, même si certains patients n'ont pas répondu favorablement autant et aussi longtemps qu'espéré par les propriétaires. Le confort a été clairement amélioré permettant un niveau d'activités physiques plus élevé et sans douleur et finalement une meilleure qualité de vie. D'autres cas traités devraient permettre de confirmer le résultat favorable observé dans cet essai clinique préliminaire encourageant."

Enrico Bastianelli, Directeur Général de TheraVet, conclut : "Les résultats de VISCO-VET dans une maladie chronique aussi invalidante sont très prometteurs. VISCO-VET offre aux vétérinaires une nouvelle option thérapeutique potentielle pour améliorer la mobilité et la qualité de vie des chiens jusqu'à 3 mois, avec un profil de sécurité positif. VISCO-VET pourrait changer la donne dans un domaine où les traitements actuels ne contrôlent la douleur liée à l'arthrose que pendant un mois, voire moins, parfois avec des effets secondaires graves."