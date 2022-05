Theravet : accord de distribution au Royaume-Uni

(Boursier.com) — TheraVet a conclu la signature d'un accord exclusif de distribution avec Veterinary Instrumentation, une entreprise

mondiale de santé animale spécialisée dans l'instrumentation orthopédique et chirurgicale.

"Cet accord constitue une avancée significative pour la distribution de la gamme de produits BIOCERA-VET au Royaume-Uni, le troisième plus grand marché européen avec plus de 16 millions d'animaux de compagnie (chiens et chats), ainsi qu'en Irlande", se félicite le Français.