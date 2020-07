Theranexus : va présenter ses résultats avec THN102 dans la maladie de Parkinson

(Boursier.com) — Theranexus présentera les résultats de phase 2 de son candidat médicament THN102 dans la maladie de Parkinson lors du congrès virtuel 'International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders' qui aura lieu du 12 au 16 septembre. Cette présentation intitulée sera réalisée par le Professeur Jean-Christophe Corvol de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière et de l'Institut du Cerveau, spécialiste de la maladie de Parkinson et investigateur principal de l'étude.

Le THN102 a été bien toléré par ces patients souvent fragiles, la réduction de la somnolence diurne, le critère principal d'efficacité a été atteint avec succès et le THN102 a aussi fortement augmenté la proportion de patients ne présentant plus de somnolence diurne pendant la durée du traitement. L'étude a démontré l'efficacité de THN102 à la dose THN102 200mg modafinil/ 2mg flecainide (THN102-200/2) avec une supériorité significative par rapport au placebo pour réduire la somnolence diurne excessive (SDE) mesurée par l'ESS (Epworth Sleepiness Scale - échelle de somnolence de référence de 0 à 24). Le score ESS s'améliore de 3,9 points chez les patients après traitement par THN102-200/2. Cette amélioration est hautement significative par rapport à celle du placebo. De plus, la proportion de patients ne présentant plus de somnolence diurne excessive pendant la durée du traitement est nettement plus importante sous THN102-200/2 que sous placebo .