Theranexus : une présentation à Chicago avec la Fondation BBDF

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique Theranexus et la Fondation Beyond Batten Disease (BBDF), présenteront des recherches, soutenues par la Fondation BBDF, du Docteur Emyr Lloyd-Evans de la School of Biosciences de l'Université de Cardiff, lors de la 7e édition de la Translational Research Conference for The Management of NCLS, qui se tiendra les 3 et 4 novembre 2022 à Chicago.

La présentation, intitulée "How glycosphingolipid accumulation impacts the pathophysiology of NCLs : development of substrate reduction therapy with Batten-1 for treating CLN3 disease and other NCLs", reviendra sur les nouvelles données précliniques, générées sur des modèles pertinents de la maladie et démontrant l'efficacité de Batten-1, en lien avec, à la fois, une meilleure compréhension de la biologie de la maladie de Batten et le mécanisme d'action de l'actif constituant Batten-1, le miglustat. Les travaux ont été réalisés au sein de l'équipe du Dr Emyr Lloyd-Evans, expert de la physiopathologie des indications lysosomales de type CLN, et du mécanisme d'action du miglustat dans ces indications.

La 7ème édition de la Translational Research Conference for The Management of NCLS rassemble les meilleures équipes précliniques mondiales dans le domaine des maladies CLN dont fait partie la maladie de Batten (CLN3), en lien avec les associations de patients, les cliniciens et experts du domaine, ainsi que les industriels impliqués dans les développements cliniques dans ce groupe d'indications.