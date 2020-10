Theranexus : trésorerie disponible de 11,9 ME à fin septembre

Theranexus : trésorerie disponible de 11,9 ME à fin septembre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société Theranexus a annoncé que sa trésorerie disponible s'établissait à 11,9 ME au 30 septembre 2020 contre 11,3 ME (trésorerie proforma de 13,3 ME) 3 mois auparavant, illustrant une gestion rigoureuse des dépenses.

Theranexus précise que les prochains trimestres seront notamment marqués par l'accélération des travaux précliniques menés pour confirmer la sécurité du candidat-médicament BBDF-101 dans la maladie de Batten avec des dépenses prévisionnelles associées estimées à environ 4 ME sur les 12 prochains mois.

Par ailleurs, Theranexus précise être, aujourd'hui, en discussion active avec des partenaires industriels potentiels pour poursuivre le développement clinique du THN102 dans la maladie de Parkinson. Dans le contexte sanitaire et économique actuel, l'ambition de la société est toujours de conclure un accord de partenariat dans les prochains mois et idéalement d'ici fin 2020.