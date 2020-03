Theranexus : succès de l'étude de phase 2 pour THN102 dans la maladie de Parkinson

(Boursier.com) — Theranexus annonce le succès de l'étude de phase 2 de son candidat-médicament THN102 dans la maladie de Parkinson. 75 patients atteints de la maladie de Parkinson et présentant une somnolence diurne excessive (SDE) invalidante ont été recrutés en Europe et aux États-Unis.

L'étude a été menée en double aveugle contre placebo dans un protocole dit en "cross-over", c'est-à-dire que chaque patient a reçu successivement l'ensemble des traitements par périodes de 2 semaines séparées par des intervalles sans traitement d'une semaine et dans un ordre aléatoire.

Theranexus souligne que le THN102 atteint avec succès le critère principal d'efficacité et augmente fortement la proportion de patients ne présentant plus de somnolence diurne pendant la durée du traitement. De plus, l'étude a démontré l'excellent profil de tolérance du THN102 pour les deux doses testées.

L'objectif pour Theranexus est maintenant de s'associer à un partenaire industriel pour la poursuite du développement de THN102.