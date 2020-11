Theranexus présente les résultats de l'étude de phase 1b avec THN201 dans la maladie d'Alzheimer

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique Theranexus annonce la présentation des résultats de l'étude de phase 1b avec THN201 "Effects of THN201, a combinaison of donepezil and low dose mefloquine, on cognition and quantitative EEG in healthy subjects during a scopolamine challenge" par le Professeur Régis Bordet, investigateur Principal de l'étude du THN201 (Université de Lille, Centre Hospitalier Universitaire de Lille, Inserm), lors du Congrès virtuel CTAD, du 4 au 7 novembre à 13h CET.

THN201 est une combinaison propriétaire associant le donépézil (première ligne de traitement dans la prise en charge des troubles neurocognitifs de la maladie d'Alzheimer) et la méfloquine, médicament enregistré repositionné à faible dose pour agir sur l'interface neurone-glie.

En janvier dernier, les résultats de l'étude de phase 1b ont mis en évidence un élargissement du profil pharmacologique du candidat-médicament THN201 par rapport au donépézil seul. Cet élargissement s'opère de façon cohérente au profit d'une plus forte fluidité mnésique documentée par la batterie de tests CDR (Cognitive Drug Research computerized assessment1) et d'une plus forte activité de la bande Gamma mesurée par EEG quantifié relative à l'activité cognitive. Les données sur les autres paramètres pharmacologiques mesurés ont montré un profil similaire entre le THN201 et le donépézil.

"La convergence des effets positifs du THN201 sur les fonctions de haut niveau cognitif comme les processus exécutifs ouvrent des perspectives de différentiation par rapport au donépézil qui mériteraient d'être explorées plus avant chez des patients souffrant de troubles neurocognitifs" explique le Professeur Régis Bordet.