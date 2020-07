Theranexus : plus de 13 ME de Trésorerie

Theranexus : plus de 13 ME de Trésorerie









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Theranexus dispose d'une trésorerie proforma de 13,3 ME au 30 juin et la mise en place avec l'assistance de Kepler Cheuvreux d'une ligne de financement en fonds propres auprès d'Iris d'un montant maximum de 4,2 ME pour accompagner le développement de l'entreprise.

La trésorerie disponible s'établit à 11,6 ME au 30 juin contre 7,8 ME au 31 mars 2020. La trésorerie proforma au 30 juin comprend le Prêt Garanti par l'État (PGE) de 3,4 ME, le remboursement accéléré et intégral du Crédit Impôt Recherche (CIR) 2019 d'un montant de 2 ME ainsi que le financement de Bpifrance pour la première tranche de financement du projet Neurolead à hauteur de 1 ME. La société doit percevoir encore 3 ME étalés sur les 3 prochaines années dans le cadre de ce projet.