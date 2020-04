Theranexus peut assurer les dépenses de trésorerie des 12 prochains mois

Theranexus peut assurer les dépenses de trésorerie des 12 prochains mois









(Boursier.com) — En 2019, Theranexus réalise une perte d'exploitation de -7,38 millions d'euros (-6,99 ME en 2018).

Le résultat financier, lié principalement aux intérêts sur des emprunts et avances remboursables, ressort à -241 kE en 2019 (-31 kE en 2018).

Le produit d'impôt, composé quasi-exclusivement de Crédit Impôt Recherche s'élève à 2 ME (1,72 ME en 2018). Celui-ci progresse en ligne avec les dépenses de recherche.

Le résultat net de l'exercice 2019 est une perte de -5,58 ME (-5,3 ME ne 2018).

La trésorerie au 31 mars 2020 s'inscrit à 7,81 ME (9,45 ME au 31 décembre 2019). La consommation de trésorerie de l'exercice (hors flux de trésorerie liés aux opérations de financement) est restée maîtrisée : 5 ME en 2019 contre 5,54 ME en 2018.

Compte tenu des dépenses attendues sur les 12 prochains mois, ainsi que des ressources déjà sécurisées à ce jour, la société est en mesure de faire face à ses échéances sur les 12 prochains mois.