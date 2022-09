Theranexus : peu de réaction

(Boursier.com) — Theranexus et la Fondation Beyond Batten Disease (BBDF) ont annoncé avoir finalisé le recrutement du dernier patient de l'essai clinique de phase I/II évaluant la tolérance, la pharmacocinétique du candidat médicament Batten-1 dans la forme juvénile de la maladie de Batten (ou CLN3).

Au total, six patients, atteints de la forme juvénile de la maladie de Batten, âgés de 17 ans et plus, ont été inclus dans cet essai clinique de phase I/II. Le candidat médicament Batten-1, dont le principe actif est le miglustat, leur est administré avec un protocole d'escalade de doses. Les données précoces de tolérance et de pharmacocinétique du miglustat obtenues après les 9 premières semaines de traitement dans cette population serviront pour initier la phase III, et les patients de la phase I/II sont traités et évalués sur une durée de 24 mois au total.

L'étude de phase I/II est conduite par les centres de référence de la maladie de Batten aux États-Unis, avec pour investigateur principal, le Dr Gary Clark, Directeur du centre de neurologie pédiatrique du Texas Children's Hospital à Houston.

"Cette annonce confirme le calendrier clinique de la société, qui prévoit une commercialisation potentielle de son produit en 2026 dans le cas où les résultats de la future étude de phase III seraient concluants. Rappelons que Batten-1 dispose du statut Fast Track de la FDA qui lui confère un parcours réglementaire simplifié. Nous maintenons nos scénarios" commente Portzamparc qui reste à l'achat sur le dossier. Le titre recule ce matin de 1,7% à 1,73 euro.