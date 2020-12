Theranexus : partenaires particuliers

(Boursier.com) — Theranexus annonce la création et le financement d'un nouveau laboratoire commun public/privé en collaboration avec BIORAN, équipe du Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon (CRNL) et le CERMEP (Hospices Civils de Lyon, Université Claude Bernard Lyon1, INSERM, CNRS), la plateforme régionale d'imagerie biomédicale dédiée à la recherche clinique et fondamentale. Ce laboratoire 'NeuroImaging for Drug Discovery (NI2D)' a pour objectif de renforcer la compréhension des mécanismes cellulaires et moléculaires des candidats médicaments développés par Theranexus - et plus particulièrement au niveau des neurones et des astrocytes - à l'aide de nouveaux outils de neuroimagerie préclinique.

"L'approche développée par Theranexus nécessite le développement de nouveaux outils de neuroimagerie et nous sommes heureux de pérenniser notre collaboration, déjà fructueuse, avec cette société, dans le cadre de notre laboratoire commun NI2D", explique le Pr Luc Zimmer, Directeur du CERMEP et de l'équipe BIORAN du Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon.

Ce projet est soutenu par un financement de près de 350.000 euros par l'Agence Nationale de la Recherche, qui s'ajoute au financement de 200.000 euros déjà obtenu auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Les deux partenaires contribuent activement par la mise à disposition de personnels et d'équipements.