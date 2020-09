Theranexus : nouvelle collaboration avec l'Université de Lyon et des productions sicientifiques

(Boursier.com) — Theranexus annonce une collaboration de recherche avec l'Université de Lyon (CERMEP), de nouvelles publications scientifiques ainsi que sa participation au 33ème Congrès Européen de Neurospsychopharmacologie (ECNP) qui se tiendra du 12 au 15 septembre 2020.

Cette collaboration de recherche "Brain Imaging for Drug Discovery (BI2D)" avec le CERMEP a pour objectif de développer et valider des outils de neuroimagerie inédits, permettant une meilleure visualisation de l'impact des médicaments sur le cerveau, et plus spécifiquement sur les neurones et cellules gliales. Ce projet est soutenu par un financement de près de 200.000 euros de la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec pour bénéficiaire, l'Université Claude Bernard de Lyon à travers le laboratoire de recherche académique Biomarqueurs radiopharmaceutiques et neurochimiques (BIORAN) et la plateforme régionale d'imagerie du CERMEP.

Cette collaboration s'est déjà illustrée par deux publications. La première grâce à l'utilisation d'une nouvelle technologie d'imagerie fonctionnelle par ondes ultrasonores. Un second article vient d'être publié dans Neuropharmacology. Il rapporte l'utilisation de l'imagerie ultrasonore comme outil de caractérisation du profil de médicaments visant le système nerveux central et d'amélioration de la compréhension du mécanisme d'action des médicaments actifs dans le cerveau.

Trois autres nouvelles publications scientifiques sont prévues dans des revues prestigieuses en neurologie et pharmacologie, ainsi qu'une présentation au 33è Congrès virtuel Européen de Neuropsycho-pharmacologie (ECNP).