Theranexus : nomination de Mathieu Charvériat en tant que président du conseil d'administration

(Boursier.com) — Theranexus annonce la nomination de Mathieu Charvériat en tant que président du conseil d'administration à la suite de la démission de Franck Mouthon, à partir du 31 mars 2024. Franck Mouthon, qui prend de nouvelles responsabilités en tant que Directeur Exécutif de l'Agence de programmes pour la recherche en santé, poursuivra son mandat d'administrateur au sein de Theranexus. Mathieu Charvériat continuera d'exercer la fonction de directeur général en plus de la présidence du conseil d'administration. Mathieu Charvériat, PDG de Theranexus, déclare : "Je suis très honoré par cette nomination et je remercie vivement le Conseil d'administration de Theranexus qui m'accorde sa confiance à une étape clé du développement de la Société. Je tiens à exprimer plus spécifiquement ma profonde gratitude à Franck Mouthon, et à le remercier chaleureusement pour son fort engagement, son soutien et sa confiance, de la création de la société jusqu'à maintenant. Cette nouvelle gouvernance illustre notre volonté de poursuivre le développement de notre portefeuille, avec une ambition stratégique commune et inchangée : apporter des solutions innovantes aux patients souffrant de maladies rares du système nerveux central".