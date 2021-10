Theranexus : niveau de trésorerie relativement stable

(Boursier.com) — Theranexus a communiqué sa position de trésorerie au 30 septembre 2021 qui s'élevait à 12,5 ME contre 13,5 ME au 30 juin 2021. Ce niveau de trésorerie relativement stable assure à la société, selon ses objectifs fixés, une visibilité financière supérieure à 18 mois. Theranexus devrait également bénéficier, sur le 2nd semestre 2021, du Crédit Impôt Recherche (CIR) 2020 d'un montant de 1,0 MEUR ainsi qu'un financement de Bpifrance à hauteur de 1 ME dans le cadre du projet Neurolead.

Theranexus annonce par ailleurs la nomination de Marie Sebille en tant que Directrice Médicale afin de piloter les principaux programmes cliniques. Le Docteur Werner Rein continuera d'accompagner la société sur sa stratégie globale de développement clinique.

Titulaire d'un doctorat en neurosciences, Marie Sebille bénéficie d'une expérience de 30 ans dans l'industrie pharmaceutique. Elle a occupé plusieurs postes en tant que médecin-responsable du développement médical et clinique. Dans ce cadre, elle a contribué au développement clinique de plusieurs médicaments en neurologie et en psychiatrie et a occupé plusieurs postes à la direction des opérations cliniques globales de la R&D de Sanofi. Elle a supervisé les principaux dossiers d'enregistrement des candidats-médicaments dans les domaines des maladies rares, maladies métaboliques, inflammatoires et immunologiques et en oncologie, ainsi que le développement de produits commercialisés.