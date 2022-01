Theranexus met en place une nouvelle ligne de financement de 4,2 ME

(Boursier.com) — Theranexus a annoncé que sa trésorerie disponible s'élevait s'élève à 12,5 ME au 31 décembre 2021 contre 11,2 ME un an plus tôt. Cette évolution est notamment liée aux tirages réalisés sur la période (7,7 ME) sur la ligne de financement en fonds propres mise en place en janvier 2021 auprès d'IRIS ainsi qu'au remboursement perçu au titre du Crédit Impôt Recherche (CIR) 2020 d'un montant de 1 ME et encaissé au cours du 4ème trimestre de l'exercice 2021.

La société attend très prochainement le deuxième versement de 1 ME d'avances et subventions de Bpifrance dans le cadre du projet Neurolead.

La précédente ligne de financement de janvier 2021 arrivant bientôt à son terme, Theranexus a décidé la mise en place d'une nouvelle d'un montant total maximum de 4,2 millions d'euros sur 12 mois par l'émission de bons donnant droit à la souscription d'obligations remboursables en actions nouvelles, intégralement réservée à IRIS. Les 1.680 Bons ont déjà été souscrits en totalité ce jeudi. Sous réserve que les conditions prévues au contrat d'émission soient remplies, IRIS souscrira les obligations sur exercice des bons en 12 tranches d'un montant nominal de 350.000 euros chacune d'ici au 13 janvier 2023.

Theranexus pourra, à sa seule initiative et sans frais ni pénalité, suspendre ou réactiver l'émission des obligations, voire mettre fin au contrat. Les obligations seront émises à leur valeur nominale sans décote à l'initiative de l'Investisseur. Theranexus se réserve la possibilité de demander le renouvellement de la ligne pour une période d'un an supplémentaire.