Theranexus lève 3,1 ME

(Boursier.com) — Theranexus a réalisé sa levée de fonds pour un montant total brut d'environ 3,1 millions d'euros, dont environ 2,5 millions d'euros ont été souscrits par des investisseurs spécialisés et stratégiques, via la construction accélérée d'un livre d'ordres, et 0,6 million d'euros souscrits par des investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid.

La fondation américaine Beyond Batten Disease Foundation entre au capital de la Société à hauteur de 11,6%. Theranexus dispose d'une Trésorerie portée à environ 7,8 millions d'euros permettant de poursuivre le développement clinique de Batten-1.

Le produit de la levée de Fonds, combiné aux fonds existants de la société, contribueront au financement de la phase 3 pivot du candidat médicament Batten-1, visant à soigner les patients pédiatriques atteints d'une maladie neurologique rare, la maladie de Batten. Ces fonds seront également destinés à financer les autres activités de recherche et développement de la société, ainsi que ses besoins généraux.