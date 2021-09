Theranexus : la trésorerie disponible s'établissait à 13,5 ME au 30/6

(Boursier.com) — Theranexus annonce aujourd'hui ses résultats pour le premier semestre. Depuis le 1er janvier 2021, Theranexus ne bénéficie plus du statut de "Jeune Entreprise Innovante (JIE) donnant droit à des exonérations sociales et fiscales pour les salariés participant aux activités de recherche et développement. Pour renforcer son équipe 'R&D', la société a également recruté, sur la période, un nouveau salarié.

Les autres achats et charges externes sont en hausse sur le premier semestre 2021 à 2.944 KE contre 2.271 KE au premier semestre 2020. Cette progression est due principalement aux dépenses pré-cliniques réglementaires réalisées dans le cadre du développement du candidat-médicament BBDF 101 (travaux déjà entamés au S2 2020).

Les salaires et charges sociales sont en augmentation à 1.388 KE au premiersemestre 2021 contre 1.174 KE en 2020 sur la même période. Après comptabilisation de 939 KE de produit d'impôt, principalement du Crédit Impôt Recherche (CIR), la perte nette s'établit à -3.723 KE au premier semestre 2021, contre -2.870 KE sur le premier semestre 2020. Le Crédit d'Impôt Recherche du premier semestre est particulièrement élevé car aucune subvention ou avance remboursable n'a été reçue sur cette période (la société attend sur le second semestre le deuxième versement de 1 ME d'avances et subventions dans le cadre du projet Neurolead qui viendra réduire l'assiette du CIR).

Au 30 juin 2021, la trésorerie disponible s'établit à 13,5 ME (contre 11,2 ME au 31 décembre 2020). Le niveau de trésorerie est relativement stable et assure à la société, selon ses objectifs fixés, une visibilité financière supérieure à 18 mois.