Theranexus : la situation financière reste saine

(Boursier.com) — Theranexus réalise un chiffre d'affaires de 462 kE au 1er semestre 2022. Les salaires et charges sociales sont relativement stables, avec 1,51 million d'euros au 1er semestre 2022 (1,39 ME en 2021 pour la même période). La société a effectué un recrutement au sein de l'équipe clinique au cours du premier semestre 2022.

Le résultat financier a peu évolué (-121 kE en 2022 contre -112 kE en 2021). Le résultat d'exploitation est une perte de -3,18 ME. Le résultat net est de -3,29 ME (-3,72 ME au 1er semestre 2021).

Au 30 juin 2022, Theranexus affiche une trésorerie de 11,6 ME. Le niveau de trésorerie a évolué en conformité avec les prévisions de la société sur les six premiers mois de l'exercice 2022. Cette situation financière saine valide le choix de l'arrêt définitif au mois d'avril 2022 de la ligne de financement en fonds propres qui avait été mise en place avec Iris Capital en janvier de la même année.

"Nos résultats du 1er semestre 2022 illustrent la gestion rigoureuse qui accompagne le déploiement de notre nouveau plan stratégique. Ce dernier a franchi une 1ère étape importante avec la finalisation du recrutement de l'essai clinique de phase I/II du candidat médicament Batten-1 dans la forme juvénile de la maladie de Batten (ou CLN3)", commente Franck Mouthon, Président-Directeur Général de Theranexus.