Theranexus : grimpe en flèche après les annonces, mais...

(Boursier.com) — Theranexus et la Fondation Beyond Batten Disease (BBDF) ont annoncé aujourd'hui avoir obtenu l'avis positif de l'Agence européenne des médicaments (EMA) sur le design de l'étude pivot de phase 3 de leur candidat médicament Batten-1 dans la maladie de Batten. La réponse de l'EMA est alignée avec les termes de l'accord obtenu auprès de la Food and Drug Administration début mai 2023 sur le design et les critères d'efficacité de l'étude de phase 3 de Batten-1 dans la maladie de Batten CLN3. Les mêmes critères d'efficacité ont été retenus par l'EMA, à savoir l'acuité visuelle comme critère principal de la phase 3 et l'évaluation des fonctions cognitives et motrices en critères secondaires.

Pour rappel, l'étude multicentrique de Phase 3 sera randomisée en double-aveugle, et évaluera en 2 groupes parallèles versus placebo, l'efficacité de Batten-1, dosé à 15 mg/kg et jusqu'à 600 mg/jour, sur une période de 2 ans de traitement. La population cible sera une population pédiatrique composée d'environ 60 patients CLN3 âgés de 4 à 16 ans, dont la randomisation sera stratifiée en 3 groupes d'âge, de 4 à 8 ans, de 9 à 12 et de 13 à 16 ans, afin de permettre une représentation adaptée de tous les groupes d'âge étudiés.

Par ailleurs, une cohorte supplémentaire de 9 patients pédiatriques traités en ouvert, représentative des différents âges de la population cible, sera recrutée en parallèle. Elle générera des résultats intermédiaires tous les 6 mois sur les mêmes critères d'efficacité et de tolérance que la cohorte principale de 60 patients, ce qui permettra à la société de collecter des données cliniques de façon précoce.

Le recrutement des patients devrait démarrer d'ici la fin de l'année 2023. L'étude sera menée en parallèle dans plusieurs centres aux États-Unis et en Europe.

Portzamparc parle d'un nouvelle "très positive" pour le développement mais pose des questions sur le financement... "Le groupe a moins de 12 mois de visibilité financière (7,3 ME). L'étude de phase 3 devrait coûter 15 ME répartis sur 3 ans. Plusieurs options sont étudiées, mais une opération dilutive reste probable d'ici la fin 2023" explique l'analyste qui reste à l'achat sur le dossier. Le titre grimpe de plus de 11% à 1,91 euro ce mercredi.