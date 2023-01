Theranexus : grimpe après les annonces

(Boursier.com) — Theranexus grimpe de 6% à 1,94 euro, alors que le groupe et la Fondation Beyond Batten Disease (BBDF) ont annoncé les premiers résultats de leur essai clinique de phase 1/2 dans la forme juvénile de la maladie de Batten (ou CLN3). Après 9 semaines de traitement à la dose maximale de 600 mg/j de Batten-1, les premiers résultats de l'étude de phase 1/2 portant sur six patients atteints de la forme juvénile de la maladie de Batten CLN3, âgés de 17 ans et plus, ont montré un bon profil de tolérance et de sécurité d'utilisation, ainsi qu'un profil de pharmacocinétique conforme aux attentes.

Il est rappelé que dans le cadre du 6è Annual Neuroscience Innovation Forum de Sachs Associates, qui se déroulera le 8 janvier à San Francisco, Theranexus présentera les dernières avancées du programme Batten-1 et participera également à une table ronde sur le thème "Rare and orphan diseases new modalities panel". De plus, la société sera aussi présente au Biotech Showcase et participera, en parallèle, à la 41ème Conférence annuelle JP Morgan Healthcare Conference réunissant tous les acteurs clés de la santé.

"Une nouvelle qui valide un jalon important dans le développement de Batten-1... Le produit phare de Theranexus va pouvoir entrer en phase III qui devrait inclure 60 patients" commente Portzamparc. "Pour rappel, Batten-1 représente 100% de notre valorisation puisque c'est le seul produit de la société actuellement évalué en clinique. Nos hypothèses concernant ce dernier incluent un pic de ventes à 259 ME (prix de 450 KE aux USA et de 300 KE en Europe/an) à horizon 2034 pour un lancement commercial en 2026" conclut l'analyste qui reste à l'achat sur le dossier.