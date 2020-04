Theranexus flambe après les bonnes nouvelles !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Theranexus flambe ce mercredi de 477% à 13,80 euros, alors que la société a annoncé le succès de l'étude de phase 2 de son candidat-médicament THN102 dans la maladie de Parkinson. 75 patients atteints de la maladie de Parkinson et présentant une somnolence diurne excessive (SDE) invalidante ont été recrutés en Europe et aux États-Unis.

L'étude a été menée en double aveugle contre placebo dans un protocole dit en "cross-over", c'est-à-dire que chaque patient a reçu successivement l'ensemble des traitements par périodes de 2 semaines séparées par des intervalles sans traitement d'une semaine et dans un ordre aléatoire.

Theranexus souligne que le THN102 atteint avec succès le critère principal d'efficacité et augmente fortement la proportion de patients ne présentant plus de somnolence diurne pendant la durée du traitement. De plus, l'étude a démontré l'excellent profil de tolérance du THN102 pour les deux doses testées.

L'objectif pour Theranexus est maintenant de s'associer à un partenaire industriel pour la poursuite du développement de THN102.

"Après un premier revers dans la narcolepsie, ces résultats confirment le potentiel du produit principal de la société dans le traitement de la SDE" commente Portzamparc qui rappelle qu'environ 30/40% des malades Parkinsoniens sont touchés par le SDE, alors même qu'il n'existe aucun traitement enregistré contre ce symptôme non moteur mais particulièrement invalidant... "Après des résultats non équivoques, le THN102 pourrait devenir le premier produit sur ce marché et devenir dans ce cas un réel potentiel de blockbuster" poursuit l'analyste. "La prochaine étape pour Theranexus sera la signature d'un accord de licence sur le produit et, compte tenu des résultats annoncés, nous pensons que les opportunités d'arriver à un tel accord dans les 12 mois sont importantes" conclut Portzamparc qui relève son cours cible de 16,80 à 22,10 euros.