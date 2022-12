Theranexus : événement à suivre

(Boursier.com) — Theranexus , société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments agissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales, annonce aujourd'hui sa participation à la 41ème conférence annuelle J.P. Morgan Healthcare Conference, réunissant tous les acteurs clés de la santé, du 9 au 12 janvier 2023 à San Francisco aux États-Unis.

La conférence sera l'occasion de présenter aux grands acteurs du secteur, le nouveau positionnement de la Société dans les maladies neurologiques rares et les dernières avancées de son programme dans la maladie de Batten. En parallèle, Theranexus participera à des rencontres investisseurs au Biotech Showcase qui se tiendra du 9 au 11 janvier 2023 à San Francisco.

La veille de cet événement Theranexus interviendra également lors du 6ème Annual Neuroscience Innovation Forum de Sachs Associates le 8 janvier 2023 (https://www.sachsforum.com/6nif-about.html) à travers une présentation de la société et de ses programmes. Le management de Theranexus participera également à une table ronde sur le thème "Rare and orphans diseases new modalities panel".