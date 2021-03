Theranexus étend les capacités de NeuroLead

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique Theranexus étend les capacités de NeuroLead, sa plateforme de découverte de candidats médicaments, à l'autophagie et aux maladies lysosomales à expression neurologique.

NeuroLead, qui combine les dernières innovations en neurosciences et en intelligence artificielle, est une plateforme de génération de nouveaux candidats médicaments à partir d'un concept unique, le ciblage thérapeutique des interactions entre cellules gliales et neuronales. En appliquant Neurolead à l'autophagie et aux formes neurologiques des maladies lysosomales, Theranexus poursuit ses recherches sur un axe thérapeutique d'intérêt majeur, présentant de forts enjeux médico-économiques.

Le point commun des maladies lysosomales est une déficience génétique induisant un défaut de fonctionnement des lysosomes - organelles cellulaires responsable de la dégradation de nombreuses biomolécules. Avec le candidat médicament BBDF-101 dans la maladie de Batten, Theranexus travaille déjà sur une forme juvénile de maladie lysosomale qui est caractérisée par l'accumulation de lipoprotéines dans le cerveau.

La plateforme NeuroLead a d'ores-et-déjà permis de développer et de valider divers modèles cellulaires d'étude de l'autophagie, le processus biologique de recyclage des biomolécules par les lysosomes. Theranexus a ainsi identifié, par criblage, diverses structures de médicaments capables d'agir, par diverses voies, sur l'autophagie cellulaire et la fonction du lysosome. Ces travaux sont également renforcés par des approches complémentaires in silico, mêlant intelligence artificielle et recherche dans des bases de données massives, et offrant une meilleure caractérisation des classes de structures identifiés.