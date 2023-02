Theranexus et ses partenaires présenteront leurs travaux au WORLDSymposium 2023

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique Theranexus et ses partenaires -la Fondation Beyond Batten Disease (BBDF) et l'Université de Cardiff- annoncent plusieurs communications lors du WORLDSymposium 2023, événement scientifique international dans le domaine des maladies lysosomales (22 au 26 février, à Orlando en Floride - Etats-Unis). Les travaux menés par l'Université de Cardiff, Theranexus et la Fondation feront l'objet au cours de cette conférence de 5 communications dont une présentation orale.

Mathieu Charvériat, directeur général de Theranexus, explique : "Ces différentes communications, d'équipes internationalement reconnues, confirment le fort rationnel scientifique et clinique soutenant le développement de notre actif Batten-1 dans la forme juvénile de la maladie de Batten, pour laquelle il existe de forts besoins médicaux non pourvus constituant un fardeau considérable pour les familles. Batten-1 est, à notre connaissance, le seul candidat en développement clinique actif capable de répondre aux forts enjeux médicaux de cette maladie. Dans ce cadre, nous préparons actuellement l'étude de phase 3 qui doit démarrer courant 2023".