Theranexus et Inserm Transfert signent une alliance stratégique

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique Theranexus et Inserm Transfert, filiale de valorisation privée de l'Inserm, annoncent la signature d'une alliance stratégique visant à l'identification de cibles potentielles et de candidats médicaments de thérapies innovantes dans le domaine des maladies neurologiques rares.

L'objectif de cette alliance est de permettre à Theranexus de bénéficier d'un accès privilégié et précoce aux technologies développées par l'Inserm, visant le traitement des maladies neurologiques rares par des médicaments de thérapies innovantes.

A travers cet accord, Theranexus pourra se positionner en avance de phase sur des cibles nouvellement identifiées par les équipes de recherche de l'Inserm et adressables par des thérapies de type ARN ou oligonucléotides antisens. La société bénéficiera également de l'expertise du laboratoire Acides nucléiques : Régulations naturelles et artificielles (ARNA, unité mixte Inserm U1212, CNRS 5320, Université de Bordeaux) au sein de l'Institut Européen de Chimie et Biologie de Bordeaux, précurseur dans la conception et la synthèse de candidats médicaments innovants de type oligonucléotides antisens.

L'alliance vient affirmer la stratégie d'Inserm Transfert de développement de hubs d'innovations technologiques qui visent à faire émerger des laboratoires Inserm des innovations de rupture. Depuis 2014, Inserm Transfert a ainsi investi plus de 1 million d'euros dans les projets issus du "Hub Oligonucléotides Antisens" au sein de l'unité ARNA.

Les actifs identifiés dans le cadre de l'alliance pourront être mis à la disposition de Theranexus par des accords de licence ou des options pour procéder à leur validation et développement, notamment par l'emploi de sa plateforme de découverte de médicaments de thérapies innovantes. Ainsi, l'ambition de Theranexus est de disposer d'un premier actif qui intégrerait son pipeline de projets en développement dans un horizon de 18 mois.

En contrepartie de cet accès privilégié, Inserm Transfert bénéficiera du soutien de Theranexus dans ses actions de maturation de projets innovants et d'entrepreneuriat dans le domaine des neurosciences. Ainsi, Inserm Transfert pourra mobiliser l'expertise des équipes de Theranexus pour accompagner le développement de ces projets.

Cet accord est prévu sur une durée de 3 ans.