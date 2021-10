Theranexus : et cette visibilité ?

(Boursier.com) — Theranexus grimpe de 1,7% à 6,94 euros ce mercredi, alors que le groupe a communiqué sa position de trésorerie au 30 septembre qui s'élevait à 12,5 ME contre 13,5 ME au 30 juin 2021. Ce niveau de trésorerie relativement stable assure à la société, selon ses objectifs fixés, une visibilité financière supérieure à 18 mois. Theranexus devrait également bénéficier, sur le 2nd semestre 2021, du Crédit Impôt Recherche (CIR) 2020 d'un montant de 1 ME ainsi qu'un financement de Bpifrance à hauteur de 1 ME dans le cadre du projet Neurolead.

Theranexus a annoncé par ailleurs la nomination de Marie Sebille en tant que Directrice Médicale afin de piloter les principaux programmes cliniques. Le Docteur Werner Rein continuera d'accompagner la société sur sa stratégie globale de développement clinique.

"Rappelons qu'au regard de THN 102, Theranexus a décidé de ne plus donner de guidance concernant l'horizon temporel du deal" rappelle Portzamparc. "La société est néanmoins toujours confiante dans sa capacité à le conclure... Malgré le manque de visibilité sur le calendrier, nous restons également convaincus que le produit a de quoi intéresser de nombreux acteurs industriels. Nous réitérons donc notre recommandation 'Acheter' avec un TP de 18,2 euros" conclut l'analyste.