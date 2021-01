Theranexus effectue un point d'activité et lève 8,4 ME

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique Theranexus effectue un point sur son activité et annonce le renforcement de sa visibilité financière pour le moyen terme.

Avancement des activités

Theranexus poursuit activement le développement de ses programmes principaux concentrés principalement sur THN102 et BBDF-101.

D'une part, concernant le programme THN102 (somnolence diurne excessive dans la maladie de Parkinson), Theranexus confirme la poursuite de ses discussions avec plusieurs partenaires potentiels, confirmant l'intérêt de l'industrie pharmaceutique pour ce candidat-médicament, en vue de la signature d'un accord d'ici la fin du 1er semestre 2021 permettant la poursuite du développement clinique du THN102 dans la maladie de Parkinson.

Theranexus continue d'évaluer les différentes opportunités en termes de format et de régionalisation de partenariats, et également de chemin de développement clinique de son candidat-médicament, avec pour objectif de maximiser la valeur pour la société et ses actionnaires.

D'autre part, concernant le programme BBDF-101 (maladie de Batten), la société a obtenu au cours du 4e trimestre un avis favorable de la part de la FDA, l'autorité réglementaire américaine (Food and Drug Administration), concernant le plan de développement préclinique de BBDF-101. Theranexus prévoit maintenant l'obtention auprès de la FDA d'un IND (Investigational New Drug Application - autorisation d'essai clinique) mi-2021 et le démarrage de l'essai clinique d'ici la fin de l'année.

Pour rappel le programme clinique envisagé (comprenant une cohorte de 6 patients adultes et une cohorte de 30 patients pédiatriques) vise à permettre en cas de succès l'enregistrement direct du produit.

Nos différents programmes continuent de suivre leur plan de développement. Les discussions partenariales concernant THN102 sont certes un peu plus longues qu'anticipé inititalement, notamment en raison du contexte général mais elles progressent et nous sommes confiants dans notre capacité à conclure un accord d'ici la fin du 1er semestre 2021. Afin de sécuriser une bonne visibilité financière pour la société en parallèle des discussions partenariales sur THN102, nous avons décidé de mettre en place une nouvelle ligne de financement en fonds propres. Cette ligne nous permettra de maintenir le rythme de tous nos développements et, en particulier, ceux du programme BBDF-101 , précise Franck Mouthon, président-directeur général de Theranexus.

Renforcement de la visibilité financière

La trésorerie disponible au 31 décembre 2020 s'élève à 11,2 ME (11,9 ME au 30 septembre 2020), et reste donc quasiment stable grâce notamment aux augmentations de capital réalisées dans le cadre du financement en fonds propres annoncé par la société, le 8 juillet 2020, et réalisé par le biais de l'exercice de bons d'émission d'obligation remboursables en actions nouvelles de Theranexus souscrits par IRIS.

Les prochains trimestres seront notamment marqués par la poursuite des dépenses concernant le programme BBDF-101 avec la fin des études précliniques conduisant à l'obtention de l'IND et le démarrage des dépenses cliniques, en particulier celles liées à la mise en place de l'essai.

Afin de financer sa croissance et de s'assurer une visibilité financière à 18 mois tout en préservant sa capacité à négocier au mieux les termes de son partenariat potentiel sur THN102, Theranexus a pris de la décision de mettre en place une nouvelle ligne de financement en fonds propres d'un montant total maximum de 8,4 millions d'euros sur 12 mois par l'émission de bons donnant droit à la souscription d'obligations remboursables en actions nouvelles de la société (Obligations) intégralement réservée à IRIS. Les 3.360 bons ont été souscrits en totalité par IRIS, le 18 janvier.

Sous réserve que les conditions prévues au contrat d'émission soient remplies, IRIS souscrira les Obligations sur exercice des Bons en 12 tranches d'un montant nominal de 700.000 euros chacune d'ici au 18 janvier 2022.

Ainsi, un actionnaire détenant 1% du capital de la société et ne participant pas à l'opération verrait sa participation passer à 0,91%.