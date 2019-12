Theranexus conclut un accord de licence exclusive et mondiale dans la maladie de Batten

Theranexus conclut un accord de licence exclusive et mondiale dans la maladie de Batten









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique Theranexus a annoncé la signature avec la Fondation Beyond Batten Disease (BBDF) d'un accord lui octroyant une licence exclusive mondiale pour le développement et l'exploitation commerciale du candidat-médicament BBDF-101 dans la forme juvénile de la maladie de Batten.

Cet accord exclusif de licence mondiale fait suite à la signature d'un accord de principe le 27 juin dernier, qui accordait une période d'exclusivité de six mois à Theranexus pour la conclusion d'un accord définitif.

La maladie de Batten est une maladie neurologique pédiatrique rare et mortelle, d'origine génétique pour laquelle il n'existe aucun traitement. Elle appartient au groupe des céroïdes-lipofuscinoses neuronales (CLN). Beyond Batten Disease Fondation (BBDF) a financé les travaux de recherche visant à identifier et à valider BBDF-101, une combinaison propriétaire s'appuyant sur un effet synergistique entre deux principes actifs tout comme les candidats-médicaments de Theranexus déjà en cours de développement clinique.

L'accord de licence exclusive et mondiale entre BBDF et Theranexus prévoit le développement clinique du candidat-médicament BBDF-101 jusqu'à son enregistrement, ainsi que l'exploitation commerciale de celui-ci. Theranexus planifie également la poursuite des recherches sur la plateforme NeuroLead de candidats-médicaments ciblant les formes neurologiques de maladies lysosomales.