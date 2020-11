Theranexus : calendrier tenu

Theranexus : calendrier tenu









(Boursier.com) — Theranexus monte de 0,9% à 16,95 euros ce jeudi, alors que la société et la Fondation Beyond Batten Disease (BBDF) ont annoncé avoir obtenu l'avis favorable de la Food and Drug Administration (FDA) pour poursuivre un plan de développement préclinique optimisé de BBDF-101, dans l'objectif d'obtenir le statut Investigational New Drug (IND) pour démarrer les études cliniques avec BBDF-101 avec une exposition longue (24 mois) jusqu'à l'enregistrement. Cet avis favorable engageant a été fourni par écrit par la FDA dans le cadre d'une réunion de type C (type C meeting), validant ainsi les propositions faîtes par Theranexus pour la suite du développement préclinique de BBDF-101 déjà initié par la société.

"La validation du plan par la FDA était attendue" commente Portzamparc... "Cela ne modifie pas le calendrier avec le lancement des essais cliniques prévu pour 2021". De quoi viser un cours de 26,30 euros en restant acheteur sur le dossier.