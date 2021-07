Theranexus a sécurisé plus de 18 mois de trésorerie

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique Theranexus enregistre au 30 juin 2021 une trésorerie disponible de 13,5 millions d'euros (11,2 ME au 31 décembre 2020). Le niveau de trésorerie est relativement stable après six mois d'exercice en 2021 et assure à la société, selon ses objectifs fixés, une visibilité financière supérieure à 18 mois.

Les 8 tirages sur 12 réalisés au cours du 1er semestre (pour une levée de fonds totale de 5,6 ME) sur la ligne de financement en fonds propres mise en place auprès d'IRIS ont couvert globalement la consommation opérationnelle de la trésorerie, liée, principalement, aux développements de la plateforme R&D et du programme BBDF-101.

La société devrait également bénéficier, sur le 2e semestre, du Crédit Impôt Recherche (CIR) 2020 d'un montant de 1 ME ainsi qu'un financement de Bpifrance à hauteur de 1 ME dans le cadre du projet Neurolead.

Thierry Lambert, Directeur Administratif et Financier de Theranexus commente : "La trésorerie au 30 juin 2021 de 13,5 ME est conforme à notre objectif de sécuriser notre position de trésorerie sur les 18 prochains mois et de nous assurer une flexibilité financière dans le cadre des plans de développement prévus pour nos différents programmes"

Point d'avancement sur les principaux programmes cliniques

La Société poursuit activement le développement de ses principaux programmes concentrés principalement sur THN102 et BBDF-101.

Concernant le programme THN102 (somnolence diurne excessive dans la maladie de Parkinson) Au 30 juin 2021, les discussions avec plusieurs partenaires industriels potentiels n'ont pas encore abouti et se poursuivent. L'objectif reste de conclure un accord industriel structurant le format d'exploitation, les zones géographiques concernées et le chemin de développement clinique.

Concernant le programme BBDF-101 (maladie de Batten) La phase préclinique réglementaire de BBDF-101 a été réalisée avec succès et la Société finalise la demande d'autorisation d'essai clinique auprès de la FDA, afin de pouvoir démarrer les études cliniques aux États-Unis comme prévu d'ici la fin de l'année. Il est rappelé que l'essai clinique, qui comprend une cohorte de 6 patients adolescent(e)s et adultes ainsi que 30 patients pédiatriques, vise à permettre, en cas de succès, l'enregistrement direct du produit en raison de ses statuts de "médicament orphelin" et de "maladie pédiatrique rare".