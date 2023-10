Theranexus : A l'issue du 3ème trimestre, la trésorerie disponible s'établit à 6 ME

(Boursier.com) — Theranexus , société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques rares, annonce aujourd'hui sa trésorerie au 30 septembre 2023. A l'issue du 3ème trimestre, la trésorerie disponible s'établit à 6 ME, contre 4,8 ME au 30 juin 2023.

Le 12 juillet dernier, Theranexus a réalisé une levée de fonds pour un montant total brut d'environ 3,1 millions d'euros, dont environ 2,5 millions d'euros ont été souscrits par des investisseurs spécialisés et stratégiques et 0,6 million d'euros souscrits par des investisseurs particuliers.

Le produit de la levée de fonds, participera au financement de la phase 3 pivot du candidat médicament Batten-1 et à d'autres activités de recherche et développement de la Société, ainsi que ses besoins généraux.

Le Crédit Impôt Recherche (CIR) 2023, d'un montant de 583 KE, n'avait pas encore été perçu par la société au 30 septembre 2023 et n'est donc pas compris dans la trésorerie à cette date. Ce montant a été perçu début octobre.