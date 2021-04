Theranexus : 10,77 ME en caisse au 31 mars

(Boursier.com) — Theranexus dévoile une perte d'exploitation 2020, en recul à -6,10 ME contre -7,38 ME en 2019. La perte nette s'établit à -4,80 ME en 2020 contre -5,58 ME en 2019.

La trésorerie au 31 mars 2021 s'inscrit à 10,77 ME contre 11,21 ME au 31 décembre 2020.

"La consommation de trésorerie est globalement stable sur le trimestre, la trésorerie au 31 mars 2021 incluant le fruit de deux tirages (total 1,4 ME) réalisés pendant le trimestre sur la ligne de financement en fonds propres mise en place auprès d'IRIS (un 3ème tirage réalisé le 31 mars n'est pas reflété dans la trésorerie au 31 mars, les fonds n'ayant pas encore été

reçus à cette date).