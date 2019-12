Theradiag : signe avec 3 nouveaux distributeurs stratégiques en Asie

(Boursier.com) — Theradiag renforce sa présence à l'international grâce à la signature de 3 nouveaux distributeurs stratégiques en Chine, à Hong-Kong-Macao et à Taïwan, pour la distribution de ses principaux tests de monitoring des biothérapies de la gamme Tracker.

Theradiag poursuit sa stratégie d'accélération de son internationalisation sur les territoires clés présentant un potentiel de croissance dans ses domaines d'activité.

A compter de janvier 2020, Theradiag sera distribué à Hong Kong-Macao, à Taiwan et en Chine - sur une base non exclusive, afin de pouvoir bénéficier d'autres opportunités complémentaires éventuelles sur ce pays à très fort potentiel. En effet, en Chine plus de 5 millions de personnes souffrent de polyarthrite rhumatoïde et l'incidence des maladies inflammatoires chroniques augmente rapidement ainsi que le marché des traitements par biothérapies.

Ces 3 nouveaux partenariats s'inscrivent dans une démarche volontaire et déterminée de valorisation et de promotion de Tracker, la gamme innovante de Theradiag.

Les partenaires, en plus de la distribution des kits relaieront également les dernières avancées scientifiques concernant le monitoring des biothérapies auprès des Key Opinion Leaders de la région. Ceci permettra de soutenir les recommandations des autorités Asiatiques datant de mai 2019, en faveur de l'utilisation d'outils de monitoring des biothérapies.