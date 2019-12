Theradiag : signature de trois accords de distribution en Asie

Theradiag : signature de trois accords de distribution en Asie









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Theradiag a annoncé le renforcement de sa présence à l'international grâce à la signature de trois nouveaux distributeurs stratégiques en Chine, à Hong-Kong-Macao et à Taïwan, pour la distribution de ses principaux tests de monitoring des biothérapies de la gamme Tracker.

A compter de janvier 2020, Theradiag sera donc distribué à Hong Kong-Macao, à Taiwan et enfin en Chine - sur une base non exclusive, afin de pouvoir bénéficier d'autres opportunités complémentaires éventuelles sur ce pays à très fort potentiel. En effet, Theradiag précise qu'en Chine plus de 5 millions de personnes souffrent de polyarthrite rhumatoïde et l'incidence des maladies inflammatoires chroniques augmente rapidement ainsi que le marché des traitements par biothérapies.

En Chine, le rapprochement avec Hongquan Medical Technology permettra à Theradiag d'avoir accès à un spécialiste scientifique des maladies inflammatoires chroniques unique dans le pays. Theradiag bénéficiera de l'expertise de Hongquan Medical Technology dans ses deux principaux domaines de recherche scientifique et de commercialisation que sont la gastroentérologie et les maladies Inflammatoires Intestinales (IBD).

A Hong-Kong et Macao, Theradiag se rapprochera de l'une des plus importantes et dynamiques entreprises pharmaceutiques, Hindwing, pour la commercialisation de ses produits et aura accès à des hôpitaux de référence en Chine et en Asie.

A Taïwan Theradiag s'associera avec Medtri, l'un des leaders spécialisés dans les technologies médicales.