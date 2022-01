Theradiag : Signature d'un contrat de distribution avec Biosynex de leur test PCR AMPLIQUICK SARS-CoV-2

(Boursier.com) — Theradiag , société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, et Biosynex, leader sur le marché des tests de diagnostic rapide en France, annoncent la conclusion d'un contrat de distribution.

Á la suite d'acquisition de titres sur le marché et de sa participation à l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de THERADIAG réalisée en novembre 2021, BIOSYNEX détenait le 29 novembre 2021, 2.468.932 actions, soit 18,82% du capital de THERADIAG.

Dans ce contexte, des discussions constructives ont eu lieu entre les dirigeants de BIOSYNEX et de THERADIAG ayant pour but d'identifier les domaines de coopération et d'amélioration de performance et de mettre en oeuvre les plans d'action spécifiques.

Á ce titre, un premier contrat de distribution d'une durée de deux ans a été conclu entre THERADIAG et BIOSYNEX sur le test PCR AMPLIQUICK SARS-CoV-2 de BIOSYNEX dont la promotion en milieu hospitalier sera confiée à THERADIAG qui bénéficie d'une empreinte forte en milieu hospitalier et en particulier dans la grande majorité des Centres Hospitalo-Universitaires.

Dans le prolongement de ce premier contrat, BIOSYNEX et THERADIAG entendent explorer des possibilités de développement de projets communs.

En outre, il est d'ores et déjà envisagé que le Conseil d'administration de THERADIAG accueille un représentant de BIOSYNEX dont la nomination sera soumise au vote des actionnaires au plus tard lors de la prochaine Assemblée générale de THERADIAG.