Theradiag : sans impact

(Boursier.com) — Theradiag reste stable à 2,30 euros, alors que la société a ajusté son objectif de chiffre d'affaires et de rentabilité à horizon 2026. A l'occasion de l'augmentation de capital réalisée le 26 novembre 2021, Theradiag avait indiqué avoir pour ambition d'atteindre un chiffre d'affaires supérieur à 40 ME à 5 ans tout en maintenant le contrôle strict de ses coûts. Il était prévu que les Etats-Unis constitueraient environ la moitié de l'objectif de chiffre d'affaires à atteindre, notamment par la facturation directe des patients. Cette ambition a par ailleurs été confirmée lors de l'Assemblée Générale de la Société du 5 mai 2022.

Dès le mois de juillet 2022, à l'initiative du partenaire de Theradiag aux Etats-Unis, des discussions relatives aux modalités d'hébergement de son activité aux Etats-Unis combinées à une non atteinte prévisible de l'équilibre financier sur ce territoire en 2022 ont conduit Theradiag à une phase de réflexion sur la mise en place d'une stratégie commerciale nouvelle pour le marché nord-américain dans le but de limiter et rentabiliser les investissements consentis aux Etats-Unis jusqu'alors. Il était fait allusion à l'initiation de cette réflexion dans le communiqué de presse publié à l'occasion de l'annonce de son chiffre d'affaires semestriel 2022 le 18 juillet dernier. En outre, à l'occasion de la publication des résultats semestriels 2022 le 19 septembre dernier, la Société a confirmé qu'elle poursuivait l'optimisation de son organisation commerciale dans les pays stratégiques. Cela s'inscrit dans la perspective d'un chiffre d'affaires réduit mais rentable aux Etats-Unis, et de l'atteinte de la rentabilité de Theradiag.

En conséquence de cette phase de réflexion et de la fin prochaine des relations contractuelles existantes, Theradiag a été amené à ajuster son modèle de ventes privilégiant une commercialisation de ses tests à travers un distributeur (et non plus une facturation directement aux patients) limitant ainsi son chiffre d'affaires au service d'une meilleure rentabilité aux Etats-Unis, moins risquée car exempte de frais fixes. De plus, les objectifs communiqués lors de l'augmentation de capital avaient été estimés sans que l'impact des vagues Covid puisse être parfaitement anticipé ; or la Covid a ralenti l'ensemble des plans de promotion et d'enregistrement de tests.

La réduction mécanique du revenu ainsi que l'impact Covid sur l'activité, notamment aux Etats-Unis, ont conduit à ajuster l'objectif de chiffre d'affaires à 17,2 MEUR en 2026. Par ailleurs, le nouveau modèle organisationnel aux Etats-Unis, moins risqué et moins coûteux à court terme, impactera à la baisse la marge opérationnelle à moyen-terme en valeur absolue. En effet, le nouveau plan d'affaires à horizon 2026 prévoit une marge brute après frais variables de production stable sur la durée du plan. La marge brute après frais fixes de production s'améliore sur la même période du fait d'une meilleure absorption de ces frais fixes. En parallèle, Theradiag prévoit de renforcer d'ici 2026 ses investissements d'innovation et de 'R&D' ainsi que ses efforts de promotion et de commercialisation. Par conséquent, même si ces dépenses opérationnelles représenteront une part décroissante du chiffre d'affaires au fur et à mesure de l'avancée du plan, la marge opérationnelle ne se situera pas entre 20 et 30% à horizon 2026 (objectif présenté lors de l'augmentation de capital de novembre 2021).

Theradiag rappelle qu'un projet d'offre publique d'achat (l"Offre") a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers par la société Biosynex sur les actions de Theradiag qu'elle ne détient pas au prix de 2,30 euros par action. Theradiag déposera son projet de note en réponse auprès de l'Autorité des marchés financiers dans les prochains jours.

L'ajustement à la baisse de l'objectif de chiffre d'affaires à horizon 2026 a été pris en compte dans le cadre des travaux d'évaluation de l'établissement présentateur de l'Offre et par l'expert indépendant nommé dans le cadre de l'Offre. Leurs travaux respectifs sont donc en partie fondés sur ce plan d'affaires. Dans son rapport qui sera reproduit dans le projet de note en réponse, l'expert indépendant indiquera que, selon lui, l'écart observé entre ce plan d'affaires et les annonces faites au marché s'explique par le changement de stratégie commerciale aux Etats-Unis reflété dans le plan d'affaires.

"Une publication sans impact sur le cours de bourse compte-tenu de l'OPA à venir de la part de Biosynex" souligne Portzamparc, qui, "dans l'attente de son lancement, passe d'Acheter à 'Conserver' sur le dossier...