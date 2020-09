Theradiag s'installe à Tours

(Boursier.com) — Dans la continuité de son partenariat avec l'Université de Tours annoncé en juillet concernant un accord spécifique de licence exclusive portant sur la fabrication de protéines virales du Covid-19 et un accord de collaboration globale, Theradiag a souhaité s'établir localement en Région Centre Val de Loire et a donc créé un établissement secondaire à Tours. Celui-ci renforcera la collaboration déjà établie et permettra d'accompagner les développements prévus avec l'Université de Tours et l'environnement technico-économique tourangeau, en particulier certains projets de Recherche et Développement de Theradiag. Cet établissement sera en lien direct avec les infrastructures existantes et les équipes en place au siège de la société basé à Croissy-Beaubourg.