Theradiag : retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — Theradiag, société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte s'est tenue, sur seconde convocation à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, le jeudi 25 juin à 14h au siège social de la société, sous la présidence de Pierre Morgon, Président du Conseil d'administration. Le nombre d'actions détenues par les actionnaires ayant voté par correspondance ou par procuration était de 2.006.369, représentant un quorum de 23,218%.

Les actionnaires de Theradiag ont voté l'ensemble des résolutions présentées dans le sens des recommandations du Conseil d'administration. En revanche, la résolution no18 portant sur une éventuelle augmentation du capital réservée aux salariés a été rejetée.