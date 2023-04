Theradiag : résultat net 2022 de -487 KE

(Boursier.com) — 2022 , Theradiag a réalisé un chiffre d'affaires de 12,2 millions d'euros contre 11,1 millions d'euros en 2021, soit une progression de +9,7 %.

Le résultat d'exploitation a connu une progression de +68,4% et s'établit à -278 KEUR illustrant l'amélioration de la gestion des charges opérationnelles et la progression des produits à plus forte marges dans le chiffre d'affaires.

Le résultat net hors exceptionnel a augmenté de + 77,0% par rapport à la même période en 2021 passant de -679 KEUR à -156 KEUR. Il se rapproche de l'équilibre et représente - 1,2% du

chiffre d'affaires.

Les charges exceptionnelles de l'exercice 2022 s'établissent à 331 KEUR et sont principalement composées de frais liés à l'opération d'offre publique d'achat de BioSynex et l'amortissement accéléré de projets de R&D abandonnés dans le Covid. Au global, le résultat net progresse de +36,5% et s'établit à -487 KEUR.

Au 31 décembre 2022, la trésorerie de Theradiag s'élève à 6,4 millions d'euros contre 7,1 millions d'euros au 31 décembre 2021.