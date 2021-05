Theradiag : résolutions approuvées en AGO, nouvelle AGE prévue

(Boursier.com) — Theradiag annonce que l'assemblée générale réunie le 06 mai 2021 a adopté l'ensemble des résolutions à titre ordinaire, et qu'une assemblée générale extraordinaire se réunira le 10 juin 2021 sur seconde convocation. Les actionnaires de la Société ont adopté l'ensemble des résolutions relevant de l'assemblée générale ordinaire. Ces résolutions peuvent être consultées dans la présentation de l'assemblée générale du 06 mai 2021 disponible sur le site internet de Theradiag. Compte tenu des contraintes liées au contexte de COVID-19, l'assemblée générale de Theradiag s'est tenue à huis-clos et a été retransmise en direct sur Internet. Le quorum réuni de 22,86% n'a pas permis de délibérer sur les résolutions à titre extraordinaire et une assemblée générale extraordinaire sur seconde convocation se tiendra le 10 juin 2021 à 14 heures, également à huis-clos, pour délibérer sur le même ordre du jour. Un avis de seconde convocation sera publié le 17 mai 2021 au BALO et au JAL.