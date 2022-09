Theradiag réduit sa perte semestrielle

(Boursier.com) — Au 30 juin 2022, Theradiag a réalisé un chiffre d'affaires de 6,3 millions d'euros contre 5,5 millions au 1er semestre 2021, soit une progression de +14,3%.

L'activité Théranostic enregistre un nouveau semestre de croissance solide avec une hausse de +9,3% pour atteindre plus de 3,0 millions d'euros de chiffre d'affaires au 30 juin 2022. L'activité Diagnostic In Vitro (IVD) affiche une forte croissance de chiffre d'affaires de +19,3% pour atteindre plus de 3,2 millions d'euros au 30 juin 2022.

Sur le premier semestre 2022, Theradiag poursuit sa nette progression vers la rentabilité. Son résultat d'exploitation, à -129 KE, croît en effet de +28% par rapport à la même période de 2021, en dépit d'une base de comparaison élevée car l'activité Covid avait été contributrice à hauteur d'environ 150 kEUR au premier semestre 2021.

Le résultat net hors exceptionnel se trouve légèrement en retrait ce semestre avec un recul de 33 kEUR par rapport à la même période en 2021 du fait d'un crédit d'impôt recherche plus faible. Le résultat net total, impacté des éléments exceptionnels, progresse de 38% et s'élève à -56 kEUR au 30 juin 2022 contre -92 kEUR au 30 juin 2021. Il se situe désormais quasiment à l'équilibre et représente -0,9% du chiffre d'affaires.

La trésorerie de Theradiag s'établit à 6,0 millions d'euros contre 7,1 millions d'euros au 31 décembre 2021. Ce niveau de trésorerie est conforme au plan de marche de la société exposé à l'occasion de son augmentation de capital réalisée en octobre 2021.