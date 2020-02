Theradiag : recherché après les annonces

(Boursier.com) — Theradiag grimpe de 5% à 1,86 euro ce jeudi après l'annonce de sa participation active, grâce à ses kits TRACKER, à l'élaboration et la validation d'un nouveau standard international de l'OMS pour le monitoring des biothérapies, concernant la molécule Adalimumab. Depuis quelques années, l'Institut national de normalisation et de contrôle biologiques (NIBSC basé au Royaume-Uni), agréé par l'OMS, a pour mission de mettre en oeuvre un programme de production et de validation de standards aidant à caractériser, calibrer et valider les tests in vitro réalisés, afin de mieux surveiller les dosages de médicaments thérapeutiques (Therapeutic Drug Monitoring - TDM).

En effet, le manque de standardisation des méthodes de tests de dosage était reconnu par les cliniciens comme un obstacle à la mise en oeuvre et notamment à la généralisation du monitoring des biothérapies dans la pratique clinique de routine. Depuis sa création, Theradiag est engagé dans la standardisation du monitoring des biothérapies, car elle permet au clinicien de mieux optimiser le dosage des traitements, pour un meilleur bénéfice du patient...

Suite à une première collaboration avec le NIBSC, qui avait conduit à la mise en place du premier standard international pour le monitoring de la molécule Infliximab, Theradiag avait également été choisi pour participer à une nouvelle étude concernant l'Adalimumab.

Le NIBSC a récemment annoncé les résultats et la validation de ce nouveau standard international. Les évaluations de ce programme ont impliqué quarante-quatre participants de quinze pays différents.

"L'Humira (nom commercial de l'Adalimumab commercialisé par Abbvie/Allergan) est le produit le plus vendu au monde (20Md$ de CA en 2018)" rappelle Portzamparc qui souligne que la perte de sa propriété intellectuelle est en cours (depuis 2018 en Europe et en 2023 aux USA) et devrait ouvrir un marché colossal pour les produits biosimilaires et donc naturellement pour des tests de monitoring comme ceux développés par Theradiag... "La participation de Theradiag à ce groupe de travail ne présage pas des perspectives de la société sur ce marché prometteur, mais constitue néanmoins une reconnaissance supplémentaire de son expertise en monitoring des biothérapies" conclut l'analyste qui vise un cours de 2 euros en restant à "renforcer" sur le dossier.