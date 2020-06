Theradiag : quatre tests Covid-19 ont été validés

(Boursier.com) — Theradiag indique que quatre tests ont été validés par le Centre National de Référence de Paris (CNR): deux tests distribués par Theradiag (marqués CE par leurs fabricants). A savoir un test PCR : Mikrogen - ampliCube Coronavirus SARS-CoV-2 précédemment mentionné et un test rapide Diagreat - 2019-nCoV IgG / IgM Antibody Rapid Test Kit

Et deux tests labellisés sous la marque Theradiag : le test rapide Theradiag - TDR Covid-19 IgG+IgM THERA et le test ELISA Theradiag - ELISA COVID-19 THERA02 IgG et IgM.

Theradiag annonce que ces deux derniers tests viennent également d'être marqués CE, et qu'en conséquence, leur commercialisation, en France et plus largement à l'international, peut aussi commencer via les réseaux commerciaux usuels de Theradiag, et ce selon les contraintes règlementaires en vigueur dans chaque pays.

La société rappelle que différents tests Covid-19 existent déjà sur le marché, et que les politiques de remboursement varient d'un pays à l'autre. En France, la prise en charge par la Sécurité sociale est différente selon la nature du test. La nomenclature des tests sérologiques a été publiée récemment et le niveau de remboursement de ces tests s'avère limité.

Pour rappel, les deux derniers kits de diagnostic sont conçus et assemblés par Theradiag dans ses laboratoires français proches de Marne-la-Vallée. Ces kits sont en particulier utilisés par les laboratoires d'analyses médicales, pour la plupart déjà équipés d'automates d'immuno-sérologie à haut débit.

En parallèle, Theradiag continue d'investir en R&D dans ce domaine afin d'apporter des solutions toujours plus fiables et utiles sur le marché, et ce le plus rapidement possible.

La commercialisation débutant tout juste, il reste très difficile de mesurer l'impact éventuel de ces tests sur le chiffre d'affaires 2020. "Ces chiffres ne sont pas estimés transformants à ce stade. Theradiag reste en premier lieu et avant tout une société leader dans le monitoring des biothérapies", écrit la société.

Concernant ses activités principales de tests de diagnostic in vitro (IVD) et de Theranostic, Theradiag poursuit le déploiement de sa stratégie grâce à la mise en oeuvre de son plan de continuité d'activité depuis mi-mars. La société est parvenue à maintenir une activité satisfaisante compte tenu de la pandémie mondiale. La reprise à des niveaux plus normalisés continue de dépendre notamment de l'accès aux établissements hospitaliers clients de Theradiag, tant en France qu'à l'international.